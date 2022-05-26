Sayılı günler kaldı

Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi. Makine ve ekipman taşıma çalışması devam eden mezbahanede incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Belediye personelimiz, mezbahane çalışmalarına gece-gündüz devem ediyor” dedi. İncelemeler sonrasında Yılmaz, mezbahane ve hayvan satış pazarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkına hijyenik bir ortamda hizmet verileceğini söyledi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı öncesi biteceğini, mezbahanenin taşıma ve kurma çalışmalarının belediyenin kendi ekipleri tarafından yapıldığını belirten Yılmaz, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Yerköy Belediyesi olarak, ilçemiz halkına ve diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etmek tüm caba ve gayretleri göstermekteyiz. Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan hayvan pazarı ve modern kesim hanemizin temelini geçtiğimiz yıl içerisinde atmıştık. Allah kısmet ederse Kurban Bayramı öncesi ilçe halkımızın hizmetine açılacaktır. Mezbahanemiz şuan kurulum aşamasındadır. Kurulum aşamasında yapmış olduğumuz piyasa araştırmaları sonucusun da yüklenici firmalar bizlerden eski mezbahanede bulunan makine ve ekipmanların taşınması için 670 bin lira istemişlerdir. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, tamamen belediye personelimizden oluşturduğumuz ekiple, gerek kurulum yapılmakta, gersek makine ve ekipmanlar taşınmaktadır. Ekiplerimiz tarafından devam eden çalışmalar bittikten sonra, ilçemiz modern bir mezbahaneye sahip olacaktır. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

•Haber Merkezi•

