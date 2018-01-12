Sayı artacak

Dezavantajlı çocukları aile ortamında sevgi, şefkat ve ilgi içerinde yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Neşeli, Müdür Yardımcısı Mehmet Cemil Erkan ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, hem Çalışan Gazeteciler günümüzü kutladı hem de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Neşeli, çalışma hedefleri içerisinde bünyelerinde bulunan çeşitli kurumlarda kalan 128 çocuğa hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.