SAYGIYLA ANDIK

Yozgat’ta ilk anma etkinliği Cumhuriyet Alanı’nda yapıldı. Törene, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte alanda bulunan resmi erkan ile birlikte vatandaşlar, öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçen araçlar durdu, sürücüleri araçlarından inip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar, sirenle birlikte saygı duruşuna geçti. Anma programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından 'Zerreden Deryaya' adlı şiir okundu. Daha sonra katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen 'Kurtuluşun Işığında Kıvılcım Mustafa Kemal Atatürk Oratoryosu' katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından program Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.