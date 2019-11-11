Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103153
ALTIN
271.402
DOLAR
5.7677
STERLİN
7.3833
EURO
6.3577

SAYGIYLA ANDIK

BÜYÜK Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Yozgat’ta iki ayrı alanda anma etkinliği yapıldı.

SAYGIYLA ANDIK

BÜYÜK Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Yozgat’ta iki ayrı alanda anma etkinliği yapıldı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
SAYGIYLA ANDIK

Yozgat’ta ilk anma etkinliği Cumhuriyet Alanı’nda yapıldı. Törene, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte alanda bulunan resmi erkan ile birlikte vatandaşlar, öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçen araçlar durdu, sürücüleri araçlarından inip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar, sirenle birlikte saygı duruşuna geçti. Anma programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından 'Zerreden Deryaya' adlı şiir okundu. Daha sonra katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen 'Kurtuluşun Işığında Kıvılcım Mustafa Kemal Atatürk Oratoryosu' katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından program Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Son Güncelleme: 11.11.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
SAYGIYLA ANDIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUTLU OLDUK
MUTLU OLDUK
Başkentin göbeği Kızılay’da BiR YOZGATLI
Başkentin göbeği Kızılay’da BiR YOZGATLI
Eski belediye binası yıkılıyor
Eski belediye binası yıkılıyor
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Tekirdağ’dan geldiler
Tekirdağ’dan geldiler
Uzunlu’ya Zeytin fidanı
Uzunlu’ya Zeytin fidanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim