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SAYGIYLA ANDIK

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

SAYGIYLA ANDIK

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:55
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SAYGIYLA ANDIK

Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndaki anma programına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Yardımcıları Şükrü Çakır, Salih Altun, Belediye Başkan Vekili Ali Akgül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Valilik, belediye ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Ardından ise İstiklal Marşı okundu. Anma programına daha sonra Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. '10 Kasım'da Yürümek' isimli şiir okundu. Katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilen 'Atatürk'ün bir saati vardı' oratoryosu ise katılımcılardan büyük beğeni aldı.

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SAYGIYLA ANDIK
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