Saygı Öztürk’e plaket

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü emekli Kurmay Albay Kadim Koç, Sakarya Meydan Savaşıyla ilgili araştırmaları ve tanıtımları ile biliniyor. Bu çalışmalarına destek olan Saygı Öztürk'e, ‘yapmış olduğu katkılar' nedeniyle teşekkür plaketi veren Koç, ‘’Tanıtımlarımızı aynı şekilde sürdürürsek, yakın bir gelecekte Sakarya Savaşı'nın yaşandığı bölge, ikinci bir Çanakkale olacak ve herkes tarafından bilinecek. Bölgeyi dolaşmak isteyen yurttaşlara yardımcı olmaya, savaş meydanlarını anılarla tanıtıp anlatmak bizim için onurlu bir görevdir’’ dedi.