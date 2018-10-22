Saygı Öztürk, Yozgat’ı  gündeme  taşıdı

İşsizlik nedeniyle Yozgat, sürekli göç veren illerimizden biri. Bazı yerel yöneticilerin çabaları, Yozgat'ı kalkındırmaya yetmiyor’ ifadelerini kullandı. Öztürk, Fuat Oktay'ın, Sorgun İlçesi'ndeki bir otelde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri, işadamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya da değindi. Oktay’ın “Biz geçmişi tartışmayacağız. Geçmişi kapatacağız. Önümüze bakacağız. Tutarlı projelerle Yozgat için ne gerekiyorsa yapacağız. Sorunlar ortaya konulacak, el ele vererek bu işi çözeceğiz. Geçmişle tartışırsak geleceği yakalayamayız. 2023'e kadar Yozgat'ın nüfusunu nasıl iki katına çıkaracağımıza bakacağız” dediğini hatırlattı. Öztürk, ‘Sorgun'da köy ve mahalle muhtarları derneği, ziraat odası, sanayi ve ticaret odası, taşıyıcılar kooperatifi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı konuştu. Neredeyse ‘Allah razı olsun. Hiçbir sorunumuz yok’ dediler. Fuat Oktay dayanamadı, ‘Madem sorunlarımız yok, neden bu kadar göç veriyoruz?’ deme gereğini duydu’ ifadelerine yazısında yer verdi.

FABRİKALARIMIZ KAPANDI

Saygı Öztürk, yazısının devamında şu görüşlere yer verdi; ‘Anlaşılan, konuşanların sorunları yok. Konuşturulmayanları dinlemek gerekiyordu. Fuat Oktay, otelden ayrılırken yanına Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik yaklaştı, “Sayın başkanım, Yozgat'la ilgili bu şekilde açık yüreklilikle konuşmanızdan dolayı teşekkür ederim. Kentimizin gelişmesi için gerek termalde, gerek sanayide, gerekse üniversitede, tarım ve hayvancılıkta iller arasındaki farklılıklardan dolayı Yozgat'a bir ayrıcalık verilmesi gerekir” dedi. Asıl söyleyecekleri de bunun ardından şöyle geldi:

“Efendim, Yozgat'ta 13 bin 300 işsiz var. 2 bin kişi işsizlik maaşı alıyor. Bunun yanı sıra Yozgat'ta irili ufaklı 230 fabrika kapandı. Eğer bu fabrikaları çalıştırırsak, yeniden üretime geçirirsek ortalama 40 kişi çalışırsa 9 bin 600 kişi, her çalışanın ailesi ortalama 5 kişi olursa bu durumda 45 bin kişi eder. Yozgat ilimiz, üretime yönelik sanayileştikçe, büyümeye başladığında göç veren olmaktan çıkıp göç alan il konumuna gelir.”

NÜFUSU AZALDI

Ayaküstü Ayhan Çelik'in anlattıkları, Fuat Oktay'ın ilgisini çekti. Çelik konuşmasını sürdürdü: “Nüfusumuz işsizlik yüzünden 600 binden 418 bine indi. Üniversitemizde 22 bin öğrenci var. Ama veterinerlik, hukuk fakültelerimizde öğretim görevlisi yok. Birçok bölüm açılamıyor. Memleketimizde 40 un fabrikası vardı kapandı. Buğdayı Çorum'a satıyoruz, oradan un alıyoruz. İlçelerimiz termal yönünden alabildiğine zengin ama bunları da kullanamıyoruz.”

Fuat Bey, hemşehrisi Ayhan Çelik'in hazırlıkları yaptıktan sonra randevu istemesini önerdi. Ayhan Çelik, kapsamlı bir hazırlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'na başvurdu ve şimdi saraydan randevu bekliyor.

O gün toplantıda bulunanları en çok sevindiren ise Oktay'ın “İlçe ayrımı gözetmeyeceğiz. Her ilçeye eşit hizmet gidecek” sözleri oldu. Gerçekten, AKP hükümeti döneminde bazı ilçelere ayrıcalık yapıldı. Bunun rahatsızlığı da sessizce hep dile getirildi. Neden sessiz? Çünkü insanlar konuşmaya çekiniyor.

2 FABRİKASI DA GİTTİ

Fuat Oktay'ın gerek Sorgun İlçesi'nde yapılan toplantıda, gerekse gazetecilerle saray sohbetinde, siyasetin ötesinde herkesi kucaklayan tavrı vardı. “Bugüne kadar Yozgat hep bürokrasinin gölgesinde kalmış, üreten olmamış” diyordu. Yozgat'ta üretim yapan fabrikaların hammaddeyi başka illerden aldığı da görüldü. “Üreten Yozgat” için çalışma yapılacağını müjdeledi.

Bu toplantıdan haberi olan herkes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, memleketimize neler yapacağını bekliyor. Hatırlatalım, o toplantılardan sonra bir ilerleme olmadı. Ancak umutlar da yitirilmiş değil.

Devletin yaptırdığı bira fabrikasını yıktılar, yerine apartman dikildi. Sorgun Şeker Fabrikası satıldı. Başka da Yozgat'ta devlete ait fabrika yoktu. Fabrikaların kapandığı Yozgat'ın, önemli desteğe ihtiyacı var. Fuat Oktay'ın başlattığı çabalar için bekleyelim, görelim.’