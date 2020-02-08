Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi vefat etti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi Kezban Yılmaz, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Boğazlıyan ilçesinin Taflı Köyü nüfusuna kayıtlı Kezban Yılmaz, Ankara Karşıyaka Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağ verildi. Kezban Yılmaz'ın cenazesine Saygı Öztürk, arkadaşları, Öztürk ve Yılmaz aileleri ve sevenleri katıldı. Kezban Yılmaz'a İleri gazetesi ailesi olarak Allah'tan rahmet, Saygı Öztürk ile birlikte Yılmaz ailesine başsağılığı temenni ederiz.