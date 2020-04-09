Saygı Öztürk köşesine taşıdı

. Öztürk, 'Suya-sabuna dokunmadan!' başlıklı yazısının devamında 'Başkanlar ne yapıyor?' ara başlığı ile Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Özdemir'in çalışmalarını değerlendirdi. Öztürk yazısında, 'Her yıl düzenledikleri kültür şenlikleriyle de tanınan Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı 2 bin 500 nüfuslu Bahadın kasabasında belediye ve halk el ele verip ortak çalışma yürütüyor. Herkesin bir görevi var. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, kadınların gönüllü olarak maske ürettiği bildiriyor. Kasaba giriş çıkışlarında vatandaşların ateşi ölçülüyor, araçları dezenfekte ediyor. Belediye hoparlöründen sürekli anonslar yapılarak, vatandaşların beldeden çıkmaması, evlerinde kalması için uyarılar yapılıyor. Biliyorum, bu kasabada çok SÖZCÜ okunur. Her dönem farklı çalışma yapan Bahadınlı hemşehrilerimin sesini duyurmaktan da mutluluk duydum.' ifadelerini kullandı.