SAYAR’I ANDIK

Türk Edebiyatına kazandırdığı ‘Yılkı Atı, Can Şenliği, Çelo’ gibi eserleri ile tanınan, bir çok ödüle layık görülen, şiirleri ve karakalem resim çalışmaları da bulunun Romancı, Şair, Ressam, Yazar N. Abbas Sayar, ölümünün 22. Yıldönümünde mezarı başında anıldı. Yozgat’ta görev yapan bazı yerel basın mensupları ile yakınları N. Abbas Sayar’ın Şehir Merkezi Yukarı Çatak Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. N. Abbas Sayar için dua edip, rahmet dileyen yerel gazeteciler, 12 Ağustos 1999 yılında vefat eden N. Abbas Sayar’ın Yozgat'ın yetiştirdiği çok değerli edebiyatçı, şair ve ressamlardan birisi olduğuna dikkat çektiler.

N. ABBAS SAYAR KİMDİR?

Abbas Sayar 1923 yılında Yozgat'ta doğdu. Liseyi Yozgat'ta bitirdi. İstanbul'da Edebiyat Fakültesine devam etti, ancak okulu yarıda bıraktı. Yozgat'ta çiftçilik yaptı, daha sonra İstanbul'da matbaa işiyle uğraşmaya başladı, tekrar Yozgat'a döndüğünde açtığı matbaada ‘Bozok’ isimli gazetesini çıkardı. Uzun bir süre yaşadığı Yozgat'tan ayrıldı. Yazı hayatına şiirle başlayan Sayar asıl ününü hikaye ve romanla sağladı. Yayınlanmış eserlerinde Orta Anadolu insanının yaşamından kesitler yer alır. N. Abbas Sayar, ‘Yılkı Atı’ adlı eseriyle TRT Roman ödülünü , ‘Can Şenliği’ ile Madaralı Roman ödülünü, ‘Çelo’ ile Türk Dil Kurumu Armağanını kazandı. Eserleri: Yılkı Atı (1970) , Çelo (1973), Can Şenliği (1975), Yorganını Sıkı Sar (1976), Dik Bayır (1977) , Tarla Başı Salkım Saçak (1987), Noktalar (1989), Anılarda Yumak Yumak (1990), Boşluğa Takılan Ses (şiir kitabı, 1992). Sayar’ın çeşitli karakalem ve yağlıboya resim çalışmaları da bulunuyor.