Sayar'ı anmayı unuttuk!

Yozgat’ın yetiştirdiği Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri arasında yer alan, Abbas Sayar her yıl vefat yıl dönümünde Çatak Mezarlığı’nda bulunan kabri başında bir avuç gazeteci ve vatandaş tarafından dualarla yad ediliyordu. Merhum Sayar’ın vefat yıl dönümü bayram tatiline denk gelince, bu yıl gazeteciler arasında da anma etkinliği gerçekleşmedi. Yozgat’ta ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından da zaten herhangi bir etkinlik tertip edilmediği için merhum Sayar’ı bu sene hatırlayan olmadı. Yılkı Atı adlı eseriyle 1971 yılında TRT Roman Başarı Ödülü’nü kazanan ve Türk Edebiyatı’na nice eserler bırakan Merhum Abbas Sayar 12 Ağustos 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı.