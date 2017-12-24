Savcılık harekete geçti

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattığını ve iddiaların ivedilikle araştırıldığını duyurdu.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialarla ilgili yapılan soruşturmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere şu açıklamaları yaptı.

"22.12.2017 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, "Yozgat ilinde

üniversite öğrencisi bir kadının beş kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı akabinde bıçaklandığı

ve hastaneye kaldırıldığı" iddia edilmiş ise de;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlar uyarınca kollukça yapılan araştırmalar

sonucu, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen

bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer

alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu

sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını beyan eden) ifade

eden kişi/kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek

soruşturmaya başlanmış olup,

Kamuoyuna saygıyla arz olunur. 24.12.2017

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı"