Savcılık harekete geçti

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattığını ve iddiaların ivedilikle araştırıldığını duyurdu.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialarla ilgili yapılan soruşturmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere şu açıklamaları yaptı.
"22.12.2017 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, "Yozgat ilinde
üniversite öğrencisi bir kadının beş kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı akabinde bıçaklandığı
ve hastaneye kaldırıldığı" iddia edilmiş ise de;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlar uyarınca kollukça yapılan araştırmalar
sonucu, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen
bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer
alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu
sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını beyan eden) ifade
eden kişi/kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek
soruşturmaya başlanmış olup,
Kamuoyuna saygıyla arz olunur. 24.12.2017
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı"
YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattığını ve iddiaların ivedilikle araştırıldığını duyurdu.
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