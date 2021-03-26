Savcı tabanca ile yaralandı

SORGUN ilçesinde doğum gününü kutlarken, gece silahla ateş edilmesi sonucunda başından yaralanan bayan Savcı, hastaneye kaldırıldı, tedavisine başlanıldı. Olayla ilgili 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki evinde ikamet eden ve aynı ilçede görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem S. kamu personellerinin bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlarken, başından tabanca ile vurularak, yaralandı. Yaralı Savcı, ihbar üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi gece yapılıp, önce Sorgun Devlet Hastansine ardından da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Durumunun ciddi olduğu bildirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı ise resmi internet sitesinden olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde Cumhuriyet Savcısı Ö.S.’nin silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.’nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının derhal soruşturma başlatarak, evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, ‘’Şüpheliler alınan ifadelerinde, Ö.S.’nin evdeki A.M’ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S’nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

