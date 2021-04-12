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Savcı, kazada yaralandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya'nın kullandığı otomobilin tarlaya devrilmesi sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:40
Savcı, kazada yaralandı

YARGITAY Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya'nın kullandığı otomobil Yerköy ilçesinde tarlaya devrildi. Kazada Kaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birisi hastanede vefat etti. Ankara'dan Boğazlıyan ilçesine giden Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada Kaya ile kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sabiha Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği bildirildi. (aa)

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SavcıKazada Yaralandı
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