SAVAŞTA YENi DÖNEM

Şehir Hastanesi tarafından kanser için başlatılan yeni dönemde İmmünoterapi tedavisi uygulanacak. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin kansere karşı savaşmasını sağlayan ilaçlardan oluşan İmmünoterapi tedavisi, bağışıklık sistemini aktif hale getirip çalıştırarak, kanser hücrelerinin tanınıp yok edilebilmesini sağlamaktadır. Tedavinin direkt olarak tümörün kendisini değil, bağışıklık sistemini hedef aldığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak, “Bağışıklık sisteminin her insanın kendine özgü kanser hücresi popülasyonunu seçici bir şekilde tanımasına ve ortadan kaldırmasına yol açar. Bağışıklık sisteminde uzun süreli bir ‘hafıza’ oluştururlar, bu nedenle zaman içinde kanserin sürekli kontrolüne ve bu yolla da uzun süreli ve kalıcı tümör yanıtlarına ve sağ kalım oluşmasına neden olurlar. İmmünoterapi yöntemi ile hastalarımızın yaşam kalitesi artmakta, kanserin metastaz yapma riskini azaltmakta ve yaşam süresini uzatmaktadır. İmmunoterapi ile kanser tedavisinde yeni bir dönem başladı. Bu tedaviler ile standart kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha iyi etkinlik gözlenebiliyor. İleri evre cilt kanseri, böbrek kanserleri, akciğer kanserlerinin çoğunluğunu oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Hastanemizde de bu ilaçlar temin edildi ve hastalarımıza güvenle uygulanmaya başlandı” dedi.