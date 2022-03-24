Savaşı değerlendirdi

Yılmaz, yerel yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin, Strazburg’ta düzenlenen 42. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere ülkemizi ve coğrafyamızı da ilgilendiren uluslararası konuları üzerine konuşma yapan Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hadsiz kuvvet zalim, güçsüz hak ise acizdir. Ukrayna halkını Rusya’ya karşı vermiş oldukları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İnancımıza göre masum bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Savaş, milletlerin hayatı tehlikeye girmedikçe büyük bir cinayettir ve sivillerin savaşlardan uzak tutulması büyük bir elzemdir. Emperyalist güçlerin egolarını tatmin ettikleri savaşlarda fatura maalesef sivillere kesilmektedir. Bugün bu durum Ukrayna’da meydana gelirken, dün Filistin’de Vietnam’ da, Çeçenistan’da, Gürcistan’da, Irak’ta ve Suriye’ de de böyle idi. Dünyanın birçok yerine yayılmış olan siviller perişan bir haldedirler. Bugün meydana gelen bu ve benzeri savaşlar o ülkelerin halkları arasında değil, doyumsuz kan emici savaş baronlarının savaşıdır. Bu savaş baronlarına buradan sesleniyorum; gün gelecek sizlerin de defterleri elbette dürülecek, Ben yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmenim, Ukrayna’da sığınakta ağlayan bir çocuğun gözyaşında boğulacaksınız. Türkiye olarak Ukrayna’ya ve mazlum milletlerin; Diline, dinine, ırkına bakmadan dünyanın her köşesinde yaşayan mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Sözlerimi tamamlarken, Burada tanımaktan son derece mutlu olduğum Ukraynalı dostlarımıza seslenmek istiyorum. Sizler iyi insanlarsınız her filmin sonunda iyiler kazanır ve sizler kazanacaksınız, zaferiniz hayırlı ve uğurlu olsun.”

