Satamadan yakalandılar

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi sikkeleri Kayseri’de satacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 40 yaşındaki A.D. isimli şahsı takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle, Şefaatli ilçesi Karalar Köyü yolunda operasyon düzenleyen jandarma, durdurduğu otomobilde arama yaptı. Arama neticesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.D. gözaltına alındı.

Arama neticesinde ele geçirilen 258 adet sikke, tarihi niteliğine yönelik rapor hazırlanması için Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.