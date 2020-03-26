Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89063
ALTIN
332.540
DOLAR
6.4521
STERLİN
7.6383
EURO
6.9703

Şartlar kolaylaştırıldı

YOZGAT Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa değişikliği ile ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

26 Mart 2020 Perşembe 03:19
Şartlar kolaylaştırıldı

Kısa Çalışma Uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin mevcut istihdamı koruyacak ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi. ‘Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırılarak, bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldü’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Şartlar Kolaylaştırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFEYİ KORUYORUZ!
MESAFEYİ KORUYORUZ!
MASKELER YOZGAT’TAN
MASKELER YOZGAT’TAN
Anlamlı destek
Anlamlı destek
Kumar oynarken yakalandılar
Kumar oynarken yakalandılar
Çiftçiye düşük faizli kredi
Çiftçiye düşük faizli kredi
Evlilik Hazırlığı yapanlara destek
Evlilik Hazırlığı yapanlara destek

banner106

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim