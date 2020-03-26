Şartlar kolaylaştırıldı

Kısa Çalışma Uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin mevcut istihdamı koruyacak ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi. ‘Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırılarak, bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldü’ denildi.