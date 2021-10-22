Sarımsak ile gelen şifa

Anadolu insanının mutfağından eksik etmediği sarımsağın, kış aylarında vücutta doğal antibiyotik vazifesi gördüğü, sağlık açısından birden fazla faydasının olduğu kaydedildi. Kış aylarında tüketilen sarımsağın vücut direncini artırarak, hastalıklara karşı direnci artırdığı belirtildi. Sarımsak turşusu da kış ile birlikte tezgahlardaki yerini aldı. Kastamonu Taşköprü’den yaz aylarında getirip, yıl boyunca satışı yapan Davut Uymaz, ‘’Sarımsak kalp hastalığı, Alzheimer, tansiyon ve soğuk algınlığı gibi birçok derde derman oluyor. Biz de burada satışını yapıyoruz. Sarımsak Turşusu da talep fazla’’ dedi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•