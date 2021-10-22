Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1455.42
ALTIN
545.74
DOLAR
9.5307
STERLİN
13.1804
EURO
11.1311

Sarımsak ile gelen şifa

Doğal antibiyotik olarak kabul gören sarımsağa, havaların soğumasıyla birlikte talep de artıyor.

22 Ekim 2021 Cuma 00:52
Sarımsak ile gelen şifa

Anadolu insanının mutfağından eksik etmediği sarımsağın, kış aylarında vücutta doğal antibiyotik vazifesi gördüğü, sağlık açısından birden fazla faydasının olduğu kaydedildi. Kış aylarında tüketilen sarımsağın vücut direncini artırarak, hastalıklara karşı direnci artırdığı belirtildi. Sarımsak turşusu da kış ile birlikte tezgahlardaki yerini aldı. Kastamonu Taşköprü’den yaz aylarında getirip, yıl boyunca satışı yapan Davut Uymaz, ‘’Sarımsak kalp hastalığı, Alzheimer, tansiyon ve soğuk algınlığı gibi birçok derde derman oluyor. Biz de burada satışını yapıyoruz. Sarımsak Turşusu da talep fazla’’ dedi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Sarımsak Ile Gelen şifaYozgatIlerigazetesiCumaHaberDoğalAntibiyotikSarımsakSoğukTalepArttışifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VASiYETi YERiNE GETiRDi
VASiYETi YERiNE GETiRDi
NiDA’YA VEFA
NiDA’YA VEFA
Biz Anadolu’yuz
Biz Anadolu’yuz
Mevlid-i Nebi çocuk etkinliği
Mevlid-i Nebi çocuk etkinliği
Bozdağ, Boğazlıyan heyetini ağırladı
Bozdağ, Boğazlıyan heyetini ağırladı
Çocuklar hayata hazırlanacak
Çocuklar hayata hazırlanacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim