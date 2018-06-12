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Sarımbey’de Kamulaştırma

YOZGAT’ın Sarımbey bölgesinde yapımına başlanılan sulama amaçlı gölet ile ilgili bölgede Devlet Su Ekipleri tarafından kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

Sarımbey’de Kamulaştırma

YOZGAT’ın Sarımbey bölgesinde yapımına başlanılan sulama amaçlı gölet ile ilgili bölgede Devlet Su Ekipleri tarafından kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Sarımbey’de Kamulaştırma

Kamulaştırma çalışması öncesinde DSİ teknik elemanları, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sarımbey Göleti inşaatında çalışmaların hızla devam ettiği, Homojen Toprak Dolgu tipindeki Gölette, ENH işleri, ulaşım yolları, kondüvi, batardo, gövde sıyırma kazıları, enjeksiyon işleri ve dolusavak imalatları ile bin 175 kotuna kadar gövde dolgularının tamamlandığı bildirildi. Gölet tamamlandığında depolanacak 0.56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar arazinin sulanacağının altı çizildi. Sarımbey Göleti Rezervuar Alanı, Kil Malzeme Sahası ile Gölet Aksına ve Kil Malzeme Sahasına ulaşım sağlayan yollara ait taşınmazların kamulaştırılması gerektiği kaydedildi. DSİ Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile toplanarak uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Uzlaşmaya varılan mülk sahiplerinin kamulaştırma işlemleri sözleşmeye bağlanıp, imza altına alındı.

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