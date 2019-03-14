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Sarımbey Göleti tamam gibi

YOZGAT’ta tarım alanlarını sulayarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesi amacıyla planlanan göletlerin yapımı devam ediyor.

Sarımbey Göleti tamam gibi

YOZGAT’ta tarım alanlarını sulayarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesi amacıyla planlanan göletlerin yapımı devam ediyor.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Sarımbey Göleti tamam gibi

Yozgat Merkez Sarımbey Göleti inşaatında gövde dolgusu, koruyucu ve Rip rap, Kret düzenlemesi, cebri boru imalatları tamamlandı. Su tutma programına uygun olarak kontrollü biçimde su seviyesinin yükseltildiği kaydedildi. Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölet hizmete sunulduğunda, depolanacak 0,56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar zirai arazinin sulamasının yapılacağı bildirildi. 

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