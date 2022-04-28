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Sarıkaya’ya ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Galip Akın bir dizi ziyarette bulundu.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:42
Sarıkaya’ya ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan 2022 yılı Ramazan ayı hizmetleri çerçevesinde Yozgat’a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Galip Akın, Sarıkaya ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. İlçe Müftüsü Emrah Kandemir ile birlikte Diyanet Yayınevi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret eden Akın, Tarihi Roma Hamamını gezdi. Kandemir'in moderatörlüğünde Sarıkaya Oğuz FM de Ramazan ve Doğruluk konulu söyleşi programına katılan Akın, daha sonra İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve tüm personelin eş ve çocukları ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde din gönüllüleri ile bir araya geldi.

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