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Sarıkaya’ya sulama göleti

SARIKAYA İlçesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi için projelendirilen göletle ilgili yapım sözleşmesi imzalandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:17
Sarıkaya’ya sulama göleti

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, Sarıkaya Hasbek Göleti Proje Yapımı İşi ile ilgili sözleşmeyi, yüklenici firma temsilcileriyle bir araya gelerek imzaladı. Bölge Müdürü Bal, talvegten 16,00 metre, temelden 27,50 metre yüksekliğinde, 3,55 metreküp depolama hacmine sahip kil çekirdekli homojen dolgu tipindeki Hasbek Göleti tamamlandığında 9 bin 210 dekar tarım arazisini modern sistemlerle sulayacağını söyledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, yapım sözleşmesi imzalanan Hasbek Göletinin tamamlanmasıyla bölgedeki tarım alanlarının suya kavuşacağını bildirdi. Başer, ‘’Türkiye’nin önemli bir tarım bölgesi olan ilimizde üründe çeşitliliğin artırılması, kaliteyle birlikte verimin yükselebilmesi için sulamanın önemi çok büyük. Bu nedenle ilimizdeki sulama projelerine büyük önem veriyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya’ya Sulama Göleti
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