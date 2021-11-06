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SARIKAYA’YA LiSE BiNASI

Yurt genelinde 20 okul yaptırma kararı alan işadamı, bu okullardan birisini de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine yaptıracak. Okul ile ilgili arsa karşılığı okul yapım protokolü törenle imzalandı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:21
SARIKAYA’YA LiSE BiNASI

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde yapımı planlanan 24 derslikli Anadolu Lisesi binasının inşaatı ile ilgili protokol, törenle imzalandı. Arsa Karşılığı Okul Yapımı Protokolü, Yozgat Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Tamer’in katılımı ile imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, bugüne kadar 18 eğitim yuvası kazandırdıklarını belirterek, ‘’Konu okul ve eğitim olunca ayrı bir heyecan duyuyoruz. Yozgat’ımızda eğitim konusunda çok fazla sıkıntımız yok. Eğitim kalitesi ile ilgili de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Biz eğitimin sadece dört duvar içinde olmadığını, eğitimin hayatın her alanında olduğunun bilincinde olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları eğitimin emrindeyiz. Sarıkaya’mıza, Yozgat’ımıza, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Hayırsever işadamlarımıza da saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı da, Yozgat’ta ihtiyaçları doğrultusunda yeni okulların yapılmasına büyük özveri ve gayretle çalıştıklarını bildirdi. Yazıcı, lise yapımının hayırsever iş adamının ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde takas yöntemiyle yapılacağını belirtti. İşadamının Türkiye genelinde yaptıracağı 20 okuldan birisinin Sarıkaya İlçesine yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, ilçede eğitim kalitesinin arttırılması ve çocukların daha iyi bir şekilde eğitim alabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. •Sümeyye İlhan•

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