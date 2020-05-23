Sarıkaya’ya iş merkezi

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni Belediye ve İş Merkezi projesini tamamladıklarını, en kısa zamanda projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara başlanılacağını söyledi. Başkan Açıkel, eski otogar sahasında yeni Belediye ve İş Merkezi binasının temelini atmak üzere proje çalışmalarının daha önce tamamlandığını hatırlattı. Başkan Açıkel, hem belediye hizmet binası olarak kullanılacak hem de işyeri taleplerine cevap verebilecek yeni projeyi hayata geçirmek üzere hazırlıklara başlanıldığını bildirdi.