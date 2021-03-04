Sarıkaya’ya çöp kamyonu

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda proje birimi tarafından yazılan yardım projesinin kabul edildiğini söyledi. Başkan Açıkel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye 420 bin lira bedelli çöp toplama kamyonu hibe edildiğini bildirdi. Açıkel, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a ve başından beri projenin takipçisi olan kıymetli Vekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.