Sarıkaya’ya anlamlı destek

‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısıyla Türkiye müzik piyasasını kasıp kavuran ve Yozgat’ın bu alanda iftihar kaynağı olan Mümin Sarıkaya’ya yeni çıkardığı albüm için en büyük destek yine hemşerilerinden gelmeye devam ediyor. Birçok müzik markette satışı devam eden albüme bir anlamlı destekte Ak Parti Merkez İlçe Yönetiminden geldi. Önceki gün Sarıkaya’nın 50 adet albümünü alan İlçe Yönetimi, Yozgat’ın bağrından çıkarak Türkiye’ye maal olan Sarıkaya’ya manevi desteği ile takdir topladı.
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli seslerden olan Mümin Sarıkaya’nın çıkardığı albüme hemşerilerinden büyük destek geliyor.
MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ OLARAK 50 ALBÜM ALDILAR
Olağan yönetim toplantısı için bir araya gelen Ak Parti Merkez İlçe Yönetimi bu toplantıda Mümin Sarıkaya’nın yeni çıkardığı albümden 50 tane olarak farkındalık oluşturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, ‘Mümin Sarıkaya Yozgat’ın yetiştirdiği önemli sanatçılarımızdan birisi. Bugün yaptığı besteler ve söylediği türküler Türkiye’nin dilinde. Kendisi ilk albümünü çıkardı. Bizde İlçe Yönetimi olarak bu albümden olarak hemşerimize destek olmak istedik. Başarılarının devamını diliyoruz’ diye konuştu.
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