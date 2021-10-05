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Sarıkaya’nın eylem planı hazır

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde çalışmalarını sürdüren Yerel Eylem Grubu Derneği üyeleri, ilçenin tanıtılması, gelişmesi, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesine yönelik eylem planını değerlendirdi.

05 Ekim 2021 Salı 00:36
Sarıkaya’nın eylem planı hazır

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sarıkaya Yerel Eylem Grubu Derneği’nin faaliyetleri ve eylem planı hakkında istişarede bulunuldu, yol haritası çizildi. Ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak, sahip olunan kaynakları kullanabilme ortamı oluşturabilmek, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla faaliyete başlayan Sarıkaya Yerel Eylem Grubu Derneği yapacağı faaliyetlerle ilçenin tanıtımında da önemli rol oynayacak.

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Sarıkaya’nın Eylem Planı Hazır
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