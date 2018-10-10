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Sarıkaya’da yol çalışması

SARIKAYA ilçesinde şehir içi yollarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Sarıkaya’da yol çalışması

SARIKAYA ilçesinde şehir içi yollarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:24
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Sarıkaya’da yol çalışması

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ikinci kat sathi kaplama yol çalışmalarının ilçenin dört bir yanında genişletilerek devam ettiğini söyledi. Açıkel, ‘’Şu ana kadar Şekerpınar, Hürriyet, Kazım Karabekir, Osmangazi, Fatih, Yenidoğan, Kayapınar ve Bahçelievler mahallelerimizde ikinci kat sathi kaplama yol çalışmaları yapılmış olmakla birlikte çalışmalarımız halen Yenidoğan mahallemizde devam ediyor. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız hava şartları elverişli olduğu süre boyunca devam edecek. Doğalgaz yapımı esnasında bozulan yollarda ise onarım ve bakım çalışmaları ekiplerimiz tarafından başlamış bulunmaktadır’’ dedi.

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Sarıkaya’da Yol çalışması
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