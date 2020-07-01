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Sarıkaya’da yol çalışması

Sarıkaya Belediyesi ilçedeki yolların yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00
Sarıkaya’da yol çalışması

SARIKAYA Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarıkaya'da doğalgaz hattının tamamlandığı bölgelerde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, bazı yerleşim alanlarında ise yeni yollar açılıp, düzenlemeleri yapılıyor.  Öncelikle zeminde yer alan sathi kaplama sökülmesinin sonrasında zemin hazırlanarak altıgen kilit parke taşla yol çalışması gerçekleştiriliyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği yolların şimdilik kullanılmamasını rica ediyorum’’ dedi.  

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Sarıkaya’da Yol çalışması
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