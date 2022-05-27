Sarıkaya’da yılsonu sergisi

Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Samet Serin ve beraberinde protokol üyeleri stantları gezerek Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeninden ürünler hakkında bilgi aldı. Özellikle öğrencilerin stantlarda 0-6 yaş çocukları için yapılan oyuncaklar, kuklalar, mobiller, hikâye kartları büyük beğeni topladı. Sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Serin ‘’Bugün hazırlanmış olan sergiyi gezdik. Çocuk gelişimlerimiz gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkardı. Ana sınıflarımızda, okul öncesi eğitim kurumlarımızın tamamında kullanabileceğimiz doğal ürünler ortaya çıkartmışlar. Emeği geçen başta öğretmenlerimiz, idarecilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyorum’’ dedi.

Sergi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu oyunların oynanması ile sona erdi. Serginin açılış törenine Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. •Haber Merkezi•

