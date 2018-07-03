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Sarıkaya’da söyleşi

SARIKAYA Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye ünlü gazeteciler konuk oldu.

Sarıkaya’da söyleşi

SARIKAYA Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye ünlü gazeteciler konuk oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Sarıkaya’da söyleşi

Sarıkaya Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerine ara vermeden devam ediyor, bu kapsamda düzenlenen söyleşide kadına şiddet ele alındı. Sarıkaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Etkinliğe Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda kadın katıldı. Moderatörlüğünü Duygu Canbaş’ın yaptığı, gazeteci Buket Aydın ve Didem Arslan Yılmaz ve Ömer Açıkel’in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide kadına şiddet konusu ele alındı. Söyleşinin ikinci bölümündü ise Sarıkaya’da bulunan tarihi Roma Hamamı hakkında konuşmalar yapıldı. Program sonunda Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, katılımcılara teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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