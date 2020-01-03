Sarıkaya’da Fotoğraf Yarışması

Yarışma için başlayan başvuruların 23 Nisan 2020 tarihinde tamamlanacağı bildirildi. Yarışmada katılımcıların şartnameye uygun şekilde hazırladıkları eserlerini sarikayaprojeofisi@gmail.com e-mail adresine göndermeleri istendi. Sarıkaya İlçesinde insanların sosyalleşebileceği ortamların az olması, kültürel, sanatsal faaliyetlerin yetersizliği sebebiyle İlçe halkının bu alanlara yönelik etkinliklere ihtiyaç duyduğu kaydedildi. ‘Benim Gözümden Sarıkaya’ yarışması ile Sarıkaya İlçesinde bulunan tarihi yapılardan başta Tarihi Roma Hamamı olmak üzere ilçenin görsel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yarışmanın düzenlendiği duyuruldu. Gelişen teknoloji sayesinde artık cep telefonlarıyla da günün her saatinde fotoğrafların çekildiği, bu fotoğrafların sosyal medya aracılığıyla anında insanların beğenisine sunulduğu da hatırlatılarak, ‘Bu durum fotoğraf sanatının günümüz dünyasına etkisini göstermektedir. Bu etki katılımcı sayısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Düzenlenecek yarışma sayesinde fotoğraf yarışmalarına ilgi duyup farklı bölgelerde yaşayan insanlar için eserlerini sunabilecekleri bir ortam oluşacaktır. Sarıkaya İlçesine ait fotoğrafları artırmak, bu fotoğrafları Sarıkaya’nın yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım alanlarına taşımak, Sarıkaya’yı tanıtan dergi, broşür, kitapçık gibi çalışmalarda kullanmak üzere gerekli olacak görselleri temin için kaynak sayısını artırmak amacıyla Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından ‘Benim Gözümden Sarıkaya’ isimli bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir’ denildi.



