Sarıkaya’da ekin kurdu uyarısı

Sarıkaya İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Müdürlüğü personellerince yapılan arazi kontrollerinde köylerdeki buğday-arpa ekili arazilerde bölgesel olarak önemli derecede Ekin Kambur Böceği (Zabrus) zararının olduğu, bu zararın nadas sonrası buğday veya arpa ekimi yapılan arazilerde daha fazla olduğunun gözlemlendiği bildirildi. Bu nedenle çiftçilerin hububat ekili tarlalarını kontrol etmeleri ve metrekarede 3-4 canlı larva veya 15-20 adet yenik bitki bulduklarında yüzey ilaçlaması yapmaları zararı kısmen önlemek için önemli olduğu noktasında uyarılarda bulunuldu. Ancak Ekin kurduna (Zabrus) karşı en etkili mücadele Tohum ilaçlaması olduğu, özellikle böcek zararının olduğu bölgelerde bir sonraki yıl hububat ekimi yapılacaksa mutlaka tohum ilaçlaması yapılması gerektiği vurgulandı.