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Sarıkaya’da ekin kurdu uyarısı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan kontrollerde Ekin Kambur Böceğine rastlanmasından dolayı çiftçiler uyarıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 00:27
Sarıkaya’da ekin kurdu uyarısı

Sarıkaya İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Müdürlüğü personellerince yapılan arazi kontrollerinde köylerdeki buğday-arpa ekili arazilerde bölgesel olarak önemli derecede Ekin Kambur Böceği (Zabrus) zararının olduğu, bu zararın nadas sonrası buğday veya arpa ekimi yapılan arazilerde daha fazla olduğunun gözlemlendiği bildirildi. Bu nedenle çiftçilerin hububat ekili tarlalarını kontrol etmeleri ve metrekarede 3-4 canlı larva veya 15-20 adet yenik bitki bulduklarında yüzey ilaçlaması yapmaları zararı kısmen önlemek için önemli olduğu noktasında uyarılarda bulunuldu. Ancak Ekin kurduna (Zabrus) karşı en etkili mücadele Tohum ilaçlaması olduğu, özellikle böcek zararının olduğu bölgelerde bir sonraki yıl hububat ekimi yapılacaksa mutlaka tohum ilaçlaması yapılması gerektiği vurgulandı.

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