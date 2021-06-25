Sarıkaya’da durmak yok

Sarıkaya Belediyesi ilçe merkezinde yeni yol ve kaldırımlarına kavuşan Roma Hamamı önündeki Mimar Sinan Caddesini araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri, mesire alanında büyüyen çimler biçti, ağaçlara damlama sulama sistemi çalışması yaptı. Yaşanan sel dolayısıyla tıkanan su giderleri ve mazgallar ekipler tarafından temizlendi. Yenidoğan Mahallesinde yeni kanalizasyon hat çalışması yapıldığını bildiren Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Çeşitli mahallelerimizde meydana gelen su arızaları ekiplerimizce onarıldı ve mezarlıklarda bulunan çeşmelerin arızaları giderildi. Akıllı Kutulardan toplanan geri dönüşüm malzemeleri sisteme işlenerek sevk edilmek için depolandı. Yaşanan selden dolayı Baran Caddesi ve Nevzat Şener Bulvarı üzerinde biriken kum çeşitli malzemeler ekiplerimizin ortak çalışmaları ile temizlendi’’ dedi. •Seyfettin Sağlam/Sarıkaya•