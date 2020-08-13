Sarıkaya şantiye gibi

SARIKAYA Belediyesi, ilçe merkezindeki ana yollarda yenileme, genişletme, bakım, onarım parke, yaya kaldırım çalışmalarının yanında altyapıya yönelik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Barbaros İlköğretim Kurumu yanında yer alan mazgal ve çevresinde tamir çalışması yapıldığını, beton atılarak bozuk zeminin düzeltildiğini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Hastane Caddesi üzerinde eski hastane karşısında kilit parke tamirat çalışması yapıldı. Yenidoğan Mahallemizde 250 metre uzunluğunda yeni su hattı çalışması gerçekleştirildi’’ dedi. Başkan Açıkel, İlçenin farklı noktalarında kanalizasyon arızalarının tamiri yapılarak, yeni hat bağlantılarının da tamamlandığını kaydetti. Başkan Açıkel, ‘’İlçemiz geneli servis sunum yapan işyerleri, konaklama tesisleri, berber, kuaför, marketler ve devamında bütün iş yerlerinde korona virüs denetimleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir’’ diye konuştu.