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Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı

SARIKAYA Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele çalışmalarını genişleterek, ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklar ile halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde deterjanla yıkıma, dezenfekte ve temizlik çalışması yaptırdı.

17 Mart 2020 Salı 03:59
Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öncelikle ilçe merkezindeki tuvaletler, camiler olmak üzere kapalı mekanlarda temizlik çalışması yaptırdıklarını, belediyede çalışan ve 14 yaşından küçük çocuğu bulunan bayan çalışanlara idari izin uyguladıklarını söyledi. Başkan Açıkel, ‘’İlçemiz Baran Caddesi, Nevzat Şener Bulvarı ana arter ve sokaklar izole edilip, sabunlu su ile yıkanıp, çöp konteynırları dezenfekte edilmektedir. Hiçbir virüs aldığınız önlemlerden daha güçlü değildir’’ dedi.

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