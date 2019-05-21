Sarıkaya Kırşehir’de

Hafta sonu Kırşehir Cacabey Meydanında düzenlenen ramazan etkinliğinde Kırşehir halkına konser veren Yozgat’ın yetiştirdiği ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya sahnede TFF İkinci Ligi’ne yükselen Kırşehir Belediyespor’un atkısı ile poz verip, şampiyonluğunu kutladı. Kendi sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Sarıkaya, ‘’Şirinim Kırşehir’im 2. Lig hayırlı olsun. Harika bir konserdi teşekkür ederim her birinize’’ dedi.