Sarıkaya coşkusu

Yozgat Belediyesi Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda sahne alan Mümin Sarıkaya, hemşerilerine doyumsuz bir gece yaşattı. Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen konserde ünlü sanatçı iki albümündeki sevilen eserlerin yanı sıra, türkü ve popüler şarkıları da seslendirdi. Yozgatlı vatandaşlar hemşerileri Sarıkaya’ya yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu. Hayranlarının sevgi selini karşılıksız bırakmayan Sarıkaya, sık sık sahneden inerek seyircilerin arasına girdi, çocuk hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi. Mümin Sarıkaya, sahnesini Yozgatlı başarılı pop sanatçısı Gökhan Ay ve Yozgat’ın sevilen seslerinden Nevzat Uyar ile de paylaştı. Sahnede Sarıkaya ile düet yapan Nevzat Uyar, yoğun alkış topladı. Ünlü popçu Gökhan Ay da seslendirdiği şarkıyla katılımcılara doyumsuz anlar yaşattı. İki sanatçı da Mümin Sarıkaya’ya teşekkür ederek sahneden ayrıldı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Sarıkaya’nın isteğiyle sahneye çıkarak türkü seslendirdi. Konser, hareketli eserlerin okunmasıyla son buldu.

