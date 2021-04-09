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SARIKAYA BUNU HAK ETMiYOR!

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Sarıkaya neden proje okulları listesinde yer almıyor?’’ sorusunu yöneltip, ‘’Sarıkaya bunu hak etmiyor!’ diye tepki verdi.

09 Nisan 2021 Cuma 00:16
SARIKAYA BUNU HAK ETMiYOR!

Açıkel, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınavla öğrenci alan hiçbir Lisesi bulunmayan Sarıkaya’da eğitimdeki başarı oranının bu yüzden düştüğünü ileri sürdü. Açıkel, ‘’Belediye olarak bizim bütün imkanlarımızı seferber etmemizin yanında Ak Parti İlçe Başkanlığının da yoğun talep ve gayretleri olmasına rağmen Sarıkaya bu tabloyu hak etmiyor. Sarıkaya’nın başarılı öğrencileri liseyi başka İlçe veya şehirlerde okumak zorunda bırakılıyor’’ dedi. Açıkel, Yozgat genelinde bu haliyle nitelikli, sınavla öğrenci alan proje okullarının dağılımına da yer verdi. Buna göre, Yozgat Merkezde 8, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde 3’er, Akdağmadeni ilçesinde 2, Boğazlıyan ve Çekerek ilçelerinde ise birer proje okulu bulunuyor. Açıkel, ‘’Sayın Vekillerimizin ilçemizin hak ettiği nitelikli okul konusuna sahip çıkacaklarını umut ediyorum. En azından yeni yapacağımız okulun proje okullar kapsamına alınmasını bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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SARIKAYA BUNU HAK ETMiYOR!
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