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Sarıkaya bekçisiz kaldı

SARIKAYA ilçesinin tek bekçisi Hüseyin Özkan (59) emekli oldu.

Sarıkaya bekçisiz kaldı

SARIKAYA ilçesinin tek bekçisi Hüseyin Özkan (59) emekli oldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:23
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Sarıkaya bekçisiz kaldı

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 33 yıldır Hükümet Konağında bekçilik yapan Özkan, hizmet süresini doldurarak emekliye ayrıldı. İlçe halkı tarafından sevilen Özkan, Kaymakam Yasin Özcan tarafından plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Özcan, "Hükümet Konağında uzun yıllardır bekçi olarak hizmet veren Hüseyin Özkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

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Sarıkaya Bekçisiz Kaldı
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