Sarıkamış unutulmadı!

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen aralarında Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan ile kurum müdürleri ile öğrenciler tekbir ve türküler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup Sarıkamış Şehitleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.



“YEMEN’DEN SARIKAMIŞ’A”



Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, tarihi emsalsiz zaferlerle dolu milletin, Sarıkamış Harekatı’nı başlatarak, devam etmekte olan kötü gidişata dur demek niyetinde olduğunu ve on binlerce iman abidesi vatan evladının, Yemen çöllerindeki cehennem sıcaklarından sonra, gözlerini bile kırpmadan, Allahuekber Dağları’na yöneldiğini söyledi.

Kaybedilen doğu illerini geri almak için düzenlenen harekatta, kış mevsiminin olanca zorluğunun binlerce vatan evladının gücünü tükettiğini hatırlatan Güneşer,

“İslam âleminin ümidi olduklarının bilinciyle cepheye giden, tarihe her daim kahramanlıklarıyla nam salmış Türk askeri için şehitlik mertebesinden başka varacak yer yoktur. Şartlar ne olursa olsun düştükleri yol, peşlerine düşeceğimiz yoldur. Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi olurum düşüncesi bu milletin kahraman evladına tarih sayfalarında onlarca destan yazmasına neden olmuştur. Evet Sarıkamış bir destanın ismidir. 90 bin askerin bu topraklara kendi ruhundan ruh katmasının sembolüdür. Ölümün değil, bedensiz aramızda var olmanın mücadelesidir. Çünkü Şehitler ölmez. Güçlü Türkiye’nin bu gününe dikilen tohumlardır” diye konuştu.



“UNUTULMAMASI GEREKİR”



Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ise Türk tarihinin her anının önemli olaylarla dolu olduğunu hatırlatarak, bu olaylar içerisinde bazılarının unutulmaz ve unutulmaması gereken olaylar olduğunu ifade etti.

Sarıkamış Harekatı’nın bunlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Karacabey,

“İstiklal Savaşı yıllarımızın en önemli olaylarından ve gençliğimizin mutlaka bilmesi gereken kendilerini bir Türk evladı olarak bu memleketin değerlerini koruma adına, kimliklerini bilmeleri ve anlamaları açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün üniversite gençliğinin, lise gençliğinin burada olması özellikle tarih bilinci oluşması ve çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmaları adına çok önemli bir olaydır. Geçmişimizi iyi bilir iyi değerlendirirsek geleceğimizi ona göre kurgular ve ona göre koruruz. Bu memleketin geleceğinin korunması ve bu vatanın Türk yurdu olarak devam etmesi, gençliğimizin geçmişini çok iyi bilmesine bağlıdır. Sarıkamış bu manada unutulmaması gerek olaylardan biridir. Sarıkamış şehitleri her zaman anılmak zorundadır. Allah hepsine rahmet etsin” dedi.

Rabia Güneş isimli öğrenci ise “Çok mutluyum. Onların neler yaşadığını anlayabiliyoruz, ama onların yaşadıklarını yaşamıyoruz. Bizim elimizde eldiven, başımızda şapkamız var. Onlarda hiçbir şey yoktu. Şu an duygusal anlar yaşıyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Fazilet Efe isimli öğrenci ise “Sarıkamış’ta donarak ölen şehitlerimizi anmaktan ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu hissi burada yaşayabilmek ve yaşatabilmek çok güzel. Mili bilincin uyandığını gördüğümüz için gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Sahil Sezik şehitler için dua etti. Duanın ardından ise programa katılanlara salep ikramında bulunuldu.