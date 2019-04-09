Sargın, yazılarına son verdi!..

Sargın, ‘işlerinin yoğunluğu’ nedeniyle, bir süre yazılarına ara vermek istediğini belirtti. Yaklaşık bir aydır yazı yazmayan Ahmet Sargın’ın gazetemizdeki yazılarına son verdiğini sosyal medya hesabından öğrenmiş bulunuyoruz. ‘Veda’ etme ihtiyacı duymaksızın, yazılarına son noktayı koyduğunu sosyal medya aracılığı ile duyuran Ahmet Sargın’ın gazetemiz ile bir ilişiği kalmamıştır. Kendisine, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.