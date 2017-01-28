Sargın ailesinin acı günü

Ahmet Sargın’ın muhterem babası Satılmış Sargın, önceki gün tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybederek rahmete kavuştu.

Bira fabrikasından emekli olan 81 yaşındaki merhum Satılmış Sargın, bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Büyük Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Satılmış Sargın, dualarla Sarıtopraklık Mezarlığı’na defnedildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Ahmet Sargın ve ailesine başsağlığı dileriz.