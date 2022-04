Ramazan ayının eşsiz yardımlaşma iklimi, bu yıl Saraykent’ten Afrika’ya uzanacak. Saraykent Kaymakamlığı, vatandaşlardan gelen Afrika’ya su kuyusu açma talepleri üzerine 'Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu' adını taşıyan yeni bir proje için harekete geçti.

Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı bulaşıcı hastalıklar sebebiyle her yıl, yüz binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Saraykent olarak Afrika’da susuzluğun yoğun yaşandığı bir bölgede, önemli sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak bir su kuyusu açacağız. İlgili ülkenin büyükelçiliği düzeyinde bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç olan bölgeyi seçeceğiz. Bu kuyu, Saraykent’ten Afrika’ya uzanan bir kardeşlik örneği olacak. Yozgat’ımızın ve Saraykent’imizin ismini buradan binlerce kilometre uzakta yaşatacak ve yıllarca oradaki insanlara hizmet verecek şekilde kapsamlı bir çalışma yapacağız. Ramazan ayında bu projeye başlamamızın en önemli sebebi, uzun zamandır bu yönde gelen taleplerin yoğunluk kazanması oldu. Bu güzel ayda, ortaya çıkan kardeşlik duygusunu inşallah bu vesileyle önemli bir hayra dönüştüreceğiz. Ben inanıyorum ki, hiç bir insanın yüreği, her bir dakikada 15 çocuğun hayatını kaybetmesine dayanamaz. Yine ben inanıyorum ki; susuzluk yüzünden her yıl 7 milyon çocuğun hayatını kaybettiği bir dünyada kimse yaşamak istemez. İşte bu üzüntü verici gerçeklere dikkat çekmek istiyoruz. Bu kapsamda tüm okullarımızda Ramazan ayı boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde öğrenci kardeşlerimize belgesel ve filmlerle Afrika’da yaşanan dramı anlatacağız. Yine bu kapsamda öğrenci kardeşlerimizi de farklı aktivitelerle bu projenin bir parçası yapacağız. Din görevlilerimiz, muhtarlarımız, emniyet ve Jandarma teşkilatımız ve diğer kamu çalışanlarımız da topyekün bu projenin bir parçası olacaklar. Gayemiz sadece bir kuyu açmak değil. Bu projeyle bir sosyal duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: 'Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar' diyor. İşte bu proje kapsamında, bu hadisi şerifin içerdiği derin manayı anlatacağız. Yozgatlıların ve Saraykentlilerin ne kadar cömert olduğunu aşevi projesinde gördük. Daha önde görev yaptığım hiç bir yerde görmediğim dayanışma örneklerini Yozgat’ta yaşadım. İnşallah bu projemizin Afrika açısından Türkiye’de 'Örnek bir kardeşlik projesi' olacağını düşünüyorum. Rabbimiz şimdiden hayırlara vesile kılsın” dedi.