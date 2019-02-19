Saraykent’te Toplu Sözleşme

Sendika Şube Başkanı Ferman Zararsız, imzalanan sözleşmenin iki yılı kapsadığını belirterek, belediyede çalışan kadrolu sendika üyesi işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı sosyal haklar hariç, işçilerin taban ücretlerine birinci yıl birinci toplamda yüzde 20 oranında zam yapıldığını söyledi. Zararsız, çalışanların ücretlerine birinci altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 10 zam yapıldığını vurgulayarak, ‘’Toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 10 zam uygulanacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük taban yevmiye 156 bin liraya yükseltilmiştir’’ dedi.