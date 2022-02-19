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Saraykent’e 4 milyonluk yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat’ın Saraykent ilçesine 4 milyon 607 bin liralık yatırım yapıldı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:10
Saraykent’e 4 milyonluk yatırım

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Saraykent ilçesine kırsal yatırımlar kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden 4 milyon 607 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi. 0,6 kilometre BSK Sıcak Asfalt çalışması yaptıklarını dile getiren Nazlı, ‘’Asfalt sathi kaplama kapsamında 2,3 kilometre birinci kat asfalt, 35 kilometre ise yama çalışması gerçekleştirdik. 117 kilometre Reglaj ve stabilize yol çalışmaları yaptık. 4 adet içme suyu tesisi yapımı bakım ve onarım çalışması yapılırken, 13 adet ise program harici kanalizasyon, içme suyu tesisi yapımı, bakım ve onarım çalışması yaptık. Sağlık hizmetleri kapsamında ise yine İl Özel İdaresi bütçesinden 1 adet Asm-Tsm binası yapımını gerçekleştirdik. Böylece kırsal alt yapı çalışmalarına 1 milyon 620 bin lira, proje ve üst yapı çalışmalarına ise 2 milyon 987 bin lira olmak üzere toplam 4 milyon 607 bin lira yatırım gerçekleştirdik’’ dedi. 

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