Saraykent'te iftar

Valilik tarafından düzenlenen 'iftar buluşmaları' kapsamında Yozgat Valisi Ziya Polat Saraykent ilçesinde düzenlen iftar programına katıldı. Programda Vali Ziya Polat'a; Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İlçe Başkanı Aydın Yeşil, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya eşlik etti. Vali Polat, iftar sonrası kıraathanede Saraykentlilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

ESNAFLA BULUŞTU

Milletvekili Sedef ise iftar sonrası esnaf ziyaretinde bulundu. Sedef, İlçe Başkanı Aydın Yeşil ve ilçe yöneticileri ile birlikte iftar sonrası açık olan esnafları ziyaret ederek sohbet etti.