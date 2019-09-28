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Saraykent ilçesinde Aşure etkinliği

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu'nun organizasyonunda aşure etkinliği yapıldı. Veli ve öğretmenlerin evlerinde hazırlayıp getirdikleri aşureler öğrencilere dağıtılmasının ardından ziyaretçilere ikramda bulunuldu.

Saraykent ilçesinde Aşure etkinliği

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu'nun organizasyonunda aşure etkinliği yapıldı. Veli ve öğretmenlerin evlerinde hazırlayıp getirdikleri aşureler öğrencilere dağıtılmasının ardından ziyaretçilere ikramda bulunuldu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Saraykent ilçesinde Aşure etkinliği

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ile birlikte katıldığı aşure etkinliği, mahalle halkı ve davetliler arasında büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Okul müdürü Kadir Olcay, ‘’Asırlardan beri atalarımızdan gelen gelenek ve göreneklerimizin toplumumuz üzerindeki birlik, beraberlik ve dayanışma üzerindeki birleştirici etkisinin öğrencilere kazandırılması yönünde öğretmenlerimiz ile beraber böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda geçmişini bilen ve sahip çıkan, gelenek ve görenekleri ile gurur duyan bir neslin oluşması için değerler eğitimini son derece önemsemekteyiz. Bugün de veli, öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte okul ortamında olumlu bir atmosfer oluşturduğumuzu görmek bizleri son derece mutlu etti’’ dedi. 

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