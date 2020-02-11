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Saraykent ilçesi de doğalgaza kavuşuyor

YOZGAT’ta Doğalgaz firması olan Sürmeligaz Saraykent, Doğankent ve Dedefakılı bölgesinde doğalgaz hattı çalışmalarına başlayacak.

11 Şubat 2020 Salı 03:13
Saraykent ilçesi de doğalgaza kavuşuyor

Önceki yıllarda doğalgaz için tespit çalışmaları yapılan bölgede gerekli projelendirme çalışmalarına başlayan Sürmeligaz proje çalışmaları sonrasında hat çekme işlemlerine başlayacak. Yıl sonuna kadar devam edecek olan hat çalışmaları sonrasında Saraykent ilçesi ile birlikte Doğankent ve Dedefakılı beldelerine gaz verilmeye başlanacak. Saraykent, Doğankent ve Dedefakılı bölgesinde doğal gaz ile ilgili projelendirme çalışmaları yapılırken BOTAŞ ile de gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi. 

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