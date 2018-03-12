SARAYDA iNCELEME

Vali Yurtnaç, beraberindeki bazı il yöneticileriyle birlikte, Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Muzaffer Tufaner’in Saray Köyü Çapanoğlu Caminde düzenlenen mevlidine de katıldı. Daha sonra Şehit Polis Memuru Tufaner’in babası Ali Tufaner ile uzun süre sohbet eden Vali Yurtnaç, şehidin mevlit yemeğin de iştirak etti.